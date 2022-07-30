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Радимов: «Зенит» смял «Локомотив» — игра в одни ворота

Радимов: «Зенит» смял «Локомотив» — игра в одни ворота
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал результат матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда из Санкт-Петербурга одержала разгромную победу со счётом 5:0.

«Зенит» смял «Локо». Что тут говорить? Игра в одни ворота. Если «Зенит» обыгрывает «Спартак» 4:0 — одну из самых играющих команд чемпионата, Самару — 3:0, и «Локомотив», который ставит амбициозные цели, со счётом 5:0, то кто фаворит чемпионата?

ЦСКА навяжет борьбу? Ага, навяжет, наверное. «Спартак» ещё может навязать. Смотря как вязать будет: если там Джикия с Соболевым что-то навяжут в Медиалиге, то...» — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку «Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку
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