Радимов: «Зенит» смял «Локомотив» — игра в одни ворота
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал результат матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда из Санкт-Петербурга одержала разгромную победу со счётом 5:0.
«Зенит» смял «Локо». Что тут говорить? Игра в одни ворота. Если «Зенит» обыгрывает «Спартак» 4:0 — одну из самых играющих команд чемпионата, Самару — 3:0, и «Локомотив», который ставит амбициозные цели, со счётом 5:0, то кто фаворит чемпионата?
ЦСКА навяжет борьбу? Ага, навяжет, наверное. «Спартак» ещё может навязать. Смотря как вязать будет: если там Джикия с Соболевым что-то навяжут в Медиалиге, то...» — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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