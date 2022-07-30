Главный тренер «Локомотива» оценил игру вратаря Худякова в матче с «Зенитом»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру вратаря Даниила Худякова в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:5). Все мячи были забиты во втором тайме.
До 64-й минуты наша команда хорошо играла. Мы сохранили ворота в неприкосновенности. Финальный счёт даёт пищу для всяких домыслов, кто-то старается обвинить вратаря.
Я не заметил каких-то ошибок Худякова. Но мы ещё проведём анализ и посмотрим, в чём было дело. У этого вратаря большая уверенность. Это бросается в глаза. Впервые в своей карьере вижу, чтобы игрок, совершивший ошибку, так уверенно вышел на второй матч. Всё это было забыто. Он сделал всё, что мог», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Комментарии
- 30 июля 2022
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:22
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:05
-
20:04
-
20:02
-
19:57
-
19:53
-
19:52
-
19:48
-
19:45
-
19:44
-
19:43
-
19:42
-
19:37
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:15
-
19:12
-
19:07
-
19:07
-
18:55
-
18:51
-
18:41
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
Партнерский контент