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Главный тренер «Локомотива» оценил игру вратаря Худякова в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» оценил игру вратаря Худякова в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру вратаря Даниила Худякова в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:5). Все мячи были забиты во втором тайме.

До 64-й минуты наша команда хорошо играла. Мы сохранили ворота в неприкосновенности. Финальный счёт даёт пищу для всяких домыслов, кто-то старается обвинить вратаря.

Я не заметил каких-то ошибок Худякова. Но мы ещё проведём анализ и посмотрим, в чём было дело. У этого вратаря большая уверенность. Это бросается в глаза. Впервые в своей карьере вижу, чтобы игрок, совершивший ошибку, так уверенно вышел на второй матч. Всё это было забыто. Он сделал всё, что мог», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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