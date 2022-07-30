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В «Локомотиве» прокомментировали травму защитника Максима Ненахова

В «Локомотиве» прокомментировали травму защитника Максима Ненахова
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Пресс-атташе московского «Локомотива» Леонид Шлыков высказался о травме защитника Максима Ненахова, полученной в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:5). Футболист покидал поле на специальном автомобиле.

«У Ненахова подозрение на повреждение малой берцовой кости. Сделали КТ и рентген. В Москве сделаем МРТ. И завтра утром будет дополнительная информация», — приводит слова Шлыкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Локомотив» с двумя очками остался на 12-й позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогали ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Демешко (Химки). Резервным судьёй был Алексей Амелин (Тула). Арбитром VAR был назначен Павел Кукуян (Сочи), ассистентом VAR — Алексей Стипиди (Краснодар).

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