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Леонченко — о замене в матче с «Зенитом»: фэйр-плей — это гораздо выше вопроса судейства

Леонченко — о замене в матче с «Зенитом»: фэйр-плей — это гораздо выше вопроса судейства
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Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко высказался о событиях, произошедших в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:5).

«Хороший матч. К сожалению, у нас в этой встрече игрок получает тяжёлую травму. С точки зрения фэйр-плей и вообще правил игры не понимаю, почему нам не дали произвести замену, когда всё было готово. Третий пропущенный мяч фактически поставил точку в этой игре.

Наша команда была готова играть до конца. Тем не менее пяти пропущенным мячам не может быть таких оправданий Мы понимаем всю ответственность и будем исправлять ситуацию. Ни в коем случае никаких оправданий не ищем. Фэйр-плей — это гораздо выше, чем вопрос судейства», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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Леонченко — о замене в матче с «Зенитом»: фэйр-плей — это гораздо выше вопроса судейства
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