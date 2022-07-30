Леонченко — о замене в матче с «Зенитом»: фэйр-плей — это гораздо выше вопроса судейства

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко высказался о событиях, произошедших в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:5).

«Хороший матч. К сожалению, у нас в этой встрече игрок получает тяжёлую травму. С точки зрения фэйр-плей и вообще правил игры не понимаю, почему нам не дали произвести замену, когда всё было готово. Третий пропущенный мяч фактически поставил точку в этой игре.



Наша команда была готова играть до конца. Тем не менее пяти пропущенным мячам не может быть таких оправданий Мы понимаем всю ответственность и будем исправлять ситуацию. Ни в коем случае никаких оправданий не ищем. Фэйр-плей — это гораздо выше, чем вопрос судейства», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.