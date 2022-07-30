Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик экс-хавбека «Спартака» Тиля принёс ПСВ победу над «Аяксом» и Суперкубок страны

Хет-трик экс-хавбека «Спартака» Тиля принёс ПСВ победу над «Аяксом» и Суперкубок страны
Комментарии

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме местный «Аякс» встречался с ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 5:3.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл Стивен Бергвейн с передачи Оуэна Вейндала. До конца первого тайма ПСВ удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: дважды отличился экс-спартаковец Гус Тиль с передач Коди Гакпо. На 54-й Антони восстановил равновесие, но уже через 11 минут Гакпо вновь вывел ПСВ вперёд, а ещё через четыре Тиль оформил хет-трик и увеличил преимущество своей команды. На 72-й минуте Мохаммед Кудус отыграл один мяч, но уже в добавленное время Ксави Симонс установил окончательный счёт в матче — 5:3 в пользу ПСВ.

Суперкубок Нидерландов. Финал
30 июля 2022, суббота. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
3 : 5
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1:0 Бергвейн – 15'   1:1 Тиль – 32'   1:2 Тиль – 45+2'   2:2 Антони – 54'   2:3 Гакпо – 65'   2:4 Тиль – 69'   3:4 Кудус – 72'   3:5 Симонс – 90+1'
Удаления: Бейсси – 78' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022