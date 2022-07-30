Хет-трик экс-хавбека «Спартака» Тиля принёс ПСВ победу над «Аяксом» и Суперкубок страны

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме местный «Аякс» встречался с ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 5:3.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл Стивен Бергвейн с передачи Оуэна Вейндала. До конца первого тайма ПСВ удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: дважды отличился экс-спартаковец Гус Тиль с передач Коди Гакпо. На 54-й Антони восстановил равновесие, но уже через 11 минут Гакпо вновь вывел ПСВ вперёд, а ещё через четыре Тиль оформил хет-трик и увеличил преимущество своей команды. На 72-й минуте Мохаммед Кудус отыграл один мяч, но уже в добавленное время Ксави Симонс установил окончательный счёт в матче — 5:3 в пользу ПСВ.