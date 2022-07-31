Источник: игроки «Манчестер Сити» отказались от медалей за 2-е место в Суперкубке Англии

Вчера, 30 июля, на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (1:3) в матче за Суперкубок Англии. Игроки горожан решили не брать медали, которые полагались им за участие в финале Суперкубка. Об этом сообщает ITV.
Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, отличился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. «Горожане» отыгрались на 70-й минуте благодаря голу Хулиана Альвареса. Но на 84-й минуте красные снова вышли вперёд. Пенальти реализовал форвард Мохамед Салах. Точку в матче уже в компенсированное время поставил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.
Традиционно матч за Суперкубок Англии проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако в этом году турнир пришлось перенести в Лестер из-за проведения финального матча женского чемпионата Европы — 2022 по футболу.
- 31 июля 2022
-
01:26
-
01:21
-
01:12
-
00:51
-
00:37
-
00:25
-
00:12
-
00:10
-
00:03
-
00:00
- 30 июля 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:28
-
23:23
-
23:17
-
23:11
-
23:05
-
23:05
-
23:04
-
22:43
-
22:39
-
22:24
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:49
-
21:24
-
21:21
-
21:14
-
21:10
-
20:59
-
20:59
-
20:45