Источник: игроки «Манчестер Сити» отказались от медалей за 2-е место в Суперкубке Англии

Вчера, 30 июля, на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (1:3) в матче за Суперкубок Англии. Игроки горожан решили не брать медали, которые полагались им за участие в финале Суперкубка. Об этом сообщает ITV.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, отличился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. «Горожане» отыгрались на 70-й минуте благодаря голу Хулиана Альвареса. Но на 84-й минуте красные снова вышли вперёд. Пенальти реализовал форвард Мохамед Салах. Точку в матче уже в компенсированное время поставил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.



Традиционно матч за Суперкубок Англии проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако в этом году турнир пришлось перенести в Лестер из-за проведения финального матча женского чемпионата Европы — 2022 по футболу.