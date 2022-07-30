Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии
Комментарии

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» завершился матч за Суперкубок Англии. Трофей разыграли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Встреча закончилась победой красных со счётом 3:1. Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, отличился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. «Горожане» отыгрались на 70-й минуте благодаря голу Хулиана Альвареса. Но на 84-й минуте красные снова вышли вперёд. Пенальти реализовал форвард Мохамед Салах. Точку в матче уже в компенсированное время поставил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

«Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии, в финале турнира обыграв лондонский «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).

Традиционно матч за Суперкубок Англии проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако в этом году турнир пришлось перенести в Лестер из-за проведения финального матча женского чемпионата Европы — 2022 по футболу.

Суперкубок Англии. Финал
30 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Александер-Арнольд – 21'   1:1 Альварес – 70'   2:1 Салах – 83' (пен)   3:1 Нуньес – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022