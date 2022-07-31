Руд ван Нистелрой показал первый трофей в тренерской карьере

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой в первом же матче в качестве наставника ПСВ завоевал первый трофей в тренерской карьере.



30 июля эйндховенцы в Амстердаме обыграли «Аякс» в сверхрезультативном матче за Суперкубок Нидерландов, который завершился со счётом 5:3 в пользу подопечных ван Нистелроя. Хет-триком отметился экс-полузащитник «Спартака» Гус Тиль, ещё по голу оформили Коди Гакпо и Хави Симонс.



После матча Руд ван Нистелрой сфотографировался с трофеем в руках специально для публикации снимка в соцсетях ПСВ.

Фото: соцсети ПСВ (Эйндховен)

Ван Нистелрой вступил в должность главного тренера первой команды ПСВ 1 июля 2022 года. Ранее он работал в системе эйндховенского клуба, начав заниматься с нападающими в юношеских командах, затем стал наставником коллектива U19, а сезон-2021/2022 он провёл уже в качестве главного тренера молодёжного состава ПСВ. Также он успел потрудиться ассистентом в национальной сборной Нидерландов.