Гулиев: у нас с Мирзовым в «Спартаке» схожие ситуации. Попали не на того человека

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев поделился мнением о причинах, которые помешали его одноклубнику Резиуану Мирзову наилучшим образом зарекомендовать себя в московском «Спартаке».
«Резиуан хорошо себя проявлял во всех командах, в которых был. Касаемо карьеры в «Спартаке» – у нас с ним похожие ситуации. Попали не на того тренера, с которым было тяжело проявить себя. Точнее, не того человека. В лицо говорилось одно, а делалось совершенно другое. В таких ситуациях психологически очень сложно сконцентрироваться на футболе», – цитирует Гулиева Sport24.
Напомним, контракт Аяза Гулиева с «Химками» подписан на два года – он будет действовать до конца сезона-2023/2024. Ранее футболист выступал за московский «Спартак», «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал». При Доменико Тедеско Гулиев в сумме провёл в чемпионате России за «Спартак» всего 11 минут, дважды выйдя на замену.
Резиуан Мирзов забил два гола в двух матчах в новом сезоне РПЛ. Он отличился в играх с «Зенитом» и «Нижним Новгородом». В сезоне-2021/22 он в 19 матчах за «Химки» оформил три мяча.
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