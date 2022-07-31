Левандовски ответил на вопрос о конкуренции с Бензема

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о конкуренции с форвардом «Реала» Каримом Бензема.

«Бензема — потрясающий игрок, он показал это в прошлом сезоне Лиги чемпионов, что он делал во время игр с «ПСЖ», «Челси» или «Манчестер Сити». Он уже, я не знаю, сколько лет, 10 или даже 12 в Ла Лиге. Он хорошо знает эту лигу. Даже в Лиге чемпионов он показал, что является одним из лучших игроков, и я думаю, очень приятно видеть так много хороших нападающих в Ла Лиге. Наверняка это будет интереснее для болельщиков.

Для меня я не хотел с ним сравниваться, потому что для меня это будет что-то новое, и я принимаю это. Он уже в Ла Лиге много лет, и уже в прошлом году он показал, насколько он хорош. Для меня важнее будет то, что мы будем делать с командой. Как мы будем играть? Как мы можем перейти от победы к победе? Это моя цель», — приводит слова Левандовского ESPN.

Левандовски перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2026 года.