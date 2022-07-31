«Горд носить эту футболку». Варела прокомментировал переход в «Фламенго»

Защитник Гильермо Варела, подписавший контракт с «Фламенго», прокомментировал переход в бразильский клуб.

«Большое спасибо «Фламенго» за любовь. Я горд носить футболку клуба. Теперь будем двигаться на вершину вместе», — написал уругвайский футболист в одной из социальных сетей.

Напомним, сегодня, 31 июля, «Фламенго» объявил о подписании контракта с Гильермо Варелой на правах аренды до июня 2023 года. Ранее футболист приостановил свой контракт с московским «Динамо» на сезон-2022/2023.

После официального объявления о переходе игрока в «Фламенго», московское «Динамо» выступило с заявлением по этому поводу, в котором осудило действия бразильского клуба по работе в отношении перехода футболиста. Столичный клуб оставил за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях.

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