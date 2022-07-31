Англия — Германия: во сколько финал женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 31 июля, состоится финальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Германия. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире встречу Англия — Германия покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль из Украины. Ассистенты рефери — украинка Марина Стрелецкая и полька Паулина Барановская. Четвёртая судья — Стефани Фраппар (Швейцария). Арбитр VAR — Паоло Валери (Италия), его помощник — Маурицио Мариани (Италия).
Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).
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