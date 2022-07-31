Канчельскис — о «Спартаке»: если уж «Оренбург» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями перед матчем третьего тура РПЛ сезона-2022/2023, в котором московский «Спартак» на своём поле сыграет с «Оренбургом», отметив, что красно-белые обязаны одержать победу.

«Спартак» — непредсказуемая команда. Как бы ни сыграли — ничему не удивляешься. Если уж с «Оренбургом» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что. При всём уважении к «Оренбургу» «Спартак» должен и обязан их обыгрывать.



С другой стороны, «Оренбург» — крепкий орешек. Будут сражаться и бороться на каждом метре футбольного поля. Но «Спартак» мастеровитее по всем параметрам — преимущество у москвичей», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.