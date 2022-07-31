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Хет-трик бывшего игрока «Спартака» Тиля — в видеообзоре матча «Аякс» — ПСВ

Хет-трик бывшего игрока «Спартака» Тиля — в видеообзоре матча «Аякс» — ПСВ
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Вчера, 30 июля, состоялся матч за Суперкубок Нидерландов, в котором «Аякс» встречался с ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и закончилась победой ПСВ со счётом 5:3.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл Стивен Бергвейн с передачи Оуэна Вейндала. До конца первого тайма ПСВ удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: дважды отличился экс-спартаковец Гус Тиль с передач Коди Гакпо. На 54-й Антони восстановил равновесие, но уже через 11 минут Гакпо вновь вывел ПСВ вперёд, а ещё через четыре Тиль оформил хет-трик и увеличил преимущество своей команды. На 72-й минуте Мохаммед Кудус отыграл один мяч, но уже в добавленное время Ксави Симонс установил окончательный счёт в матче — 5:3 в пользу ПСВ.

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