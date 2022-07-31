Видеообзор разгромной победы «Брайтона» в товарищеском матче с «Эспаньолом»

В товарищеском матче английский «Брайтон энд Хоув Альбион» встречался с испанским «Эспаньолом». Игра прошла на стадионе «Фалмер» в Брайтоне (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Голы за английскую команду забили защитники Адам Уэбстер и Льюис Данк, а также полузащитник Леандро Троссард, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за «Эспаньол» — на счету нападающего Хоселу.



Новый розыгрыш чемпионата Англии начнётся 5 августа. В матче первого тура «Брайтон» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 7 августа. Новый сезон в Примере стартует 12 августа. В первом туре «Эспаньол» встретится с «Сельтой». Игра пройдёт 13 августа.

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