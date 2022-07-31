Юлиан Нагельсман прокомментировал победу «Баварии» в матче за Суперкубок Германии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в матче за Суперкубок Германии — 2022 с «РБ Лейпциг» (5:3).
«Я был доволен первым таймом, мы отлично работали с мячом и без него. Лидерство было заслуженным. Во втором тайме стало заметно, что у нас было недостаточно времени на подготовку, но мы заслужили эту победу.
Это была захватывающая игра для болельщиков. Мы хотели оставить след в истории, доказать что-то сами себе. На прошлой неделе ребята провели ряд очень хороших тренировок. Так что победа нам на руку. Мы входим в новый сезон с положительным настроем. Счастливы, что смогли защитить титул», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии».
Этот трофей стал 10-м для «Баварии». Ранее мюнхенский клуб становился обладателем Суперкубка Германии в 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 годах.
- 31 июля 2022
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