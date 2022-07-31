Защитник московского «Локомотива» Ненахов выбыл на 8-10 недель из-за травмы

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов выбыл на 8-10 недель из-за травмы голеностопа, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Напомним, в середине второго тайма матча с санкт-петербургским «Зенитом» в одном из игровых эпизодов Ненахов получил повреждение и на 82-й минуте был заменён.



«По результатам комплексного обследования Максима Ненахова выявлено фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около 8-10 недель, — сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

Матч «Зенит» — «Локомотив» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 завершился со счётом 5-0 в пользу сине-бело-голубых.