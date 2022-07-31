Симонян — о Нетто: пока хожу по этой грешной земле, буду вспоминать тебя с благодарностью

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Симонян прокомментировал открытие памятника легендарному полузащитнику красно-белых Игорю Нетто на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Сравниться с Нетто как с капитаном я просто не могу. Команде необходим вожак, а Игорь был именно таким. В моменты, когда нужно было переломить ход матча, он брал всё на себя. Можно говорить много об Игоре Александровиче, но это был великий капитан. Низкий поклон, Игорёк. Капитан — значимая фигура. Есть сейчас в «Спартаке» капитан или нет — судить вам. Но Игоря Нетто ему не хватает. Пока я буду ходить по этой грешной земле, я буду вспоминать тебя с благодарностью», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игорь Нетто — заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, пятикратный чемпион и трёхкратный обладатель Кубка СССР по футболу.