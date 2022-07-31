Скира: Алексей Миранчук перейдёт в «Торино»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Торино», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях. Футболист заключит контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне 26-летний российский полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач. С 2015 года Миранчук вызывается в национальную команду России.

Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Торино» сыграет с клубом «Монца». Действующим чемпионом Италии является «Милан».