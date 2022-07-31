Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Удивительный промах Заболотного в концовке матча ЦСКА с «Пари НН». Видео

Удивительный промах Заболотного в концовке матча ЦСКА с «Пари НН». Видео
Комментарии

В Нижнем Новгороде завершился матч третьего тура РПЛ, в котором «Пари НН» принимал ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:2. Армейцы ещё в первом тайме забили два мяча, но после перерыва Тимур Сулейманов спас свою команду от поражения.

В концовке матча форвард ЦСКА Антон Заболотный мог принести победу своей команде. Но нападающий неудачно распорядился отличным шансом.

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. На 22-й минуте полузащитник Константин Кучаев упрочил преимущество армейцев. На 60-й минуте встречи форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов сократил отставание нижегородцев в счёте. На 85-й минуте итоговый счёт установил Сулейманов, оформивший дубль.

Московский ЦСКА набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

ЦСКА безжалостно наказал «Нижний» за ляпы в защите. Но одна замена всё перевернула ЦСКА безжалостно наказал «Нижний» за ляпы в защите. Но одна замена всё перевернула
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022