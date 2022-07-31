Удивительный промах Заболотного в концовке матча ЦСКА с «Пари НН». Видео

В Нижнем Новгороде завершился матч третьего тура РПЛ, в котором «Пари НН» принимал ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:2. Армейцы ещё в первом тайме забили два мяча, но после перерыва Тимур Сулейманов спас свою команду от поражения.
В концовке матча форвард ЦСКА Антон Заболотный мог принести победу своей команде. Но нападающий неудачно распорядился отличным шансом.
На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. На 22-й минуте полузащитник Константин Кучаев упрочил преимущество армейцев. На 60-й минуте встречи форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов сократил отставание нижегородцев в счёте. На 85-й минуте итоговый счёт установил Сулейманов, оформивший дубль.
Московский ЦСКА набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
- 31 июля 2022
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