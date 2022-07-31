Кучаев: ЦСКА должен был обыгрывать «Пари НН». Разочарование от результата
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ с «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 2:2. Армейцы вели с преимуществом в два мяча, но не удержали победу.
«Есть разочарование от результата, должны были выигрывать этот матч. Очень неплохо начали, забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество, до перерыва у нас многое получалось, а вот во втором тайме всё было уже не так здорово.
Как удалось забить головой и переиграть высоких защитников соперника? Мы много работаем над стандартами на тренировках, каждый знает свой манёвр, плюс была очень хорошая подача. В общем, в этом эпизоде всё сложилось и получилось забить», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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