Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кучаев: ЦСКА должен был обыгрывать «Пари НН». Разочарование от результата

Кучаев: ЦСКА должен был обыгрывать «Пари НН». Разочарование от результата
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ с «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 2:2. Армейцы вели с преимуществом в два мяча, но не удержали победу.

«Есть разочарование от результата, должны были выигрывать этот матч. Очень неплохо начали, забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество, до перерыва у нас многое получалось, а вот во втором тайме всё было уже не так здорово.

Как удалось забить головой и переиграть высоких защитников соперника? Мы много работаем над стандартами на тренировках, каждый знает свой манёвр, плюс была очень хорошая подача. В общем, в этом эпизоде всё сложилось и получилось забить», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА безжалостно наказал «Нижний» за ляпы в защите. Но одна замена всё перевернула ЦСКА безжалостно наказал «Нижний» за ляпы в защите. Но одна замена всё перевернула
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022