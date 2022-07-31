Шомуродов — в шаге от перехода в «Болонью»

Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов находится в шаге от перехода в «Болонью». Сделку собираются оформить в виде аренды с последующим правом выкупа за € 9 млн, сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира.



Ранее претендентами на нападающего считались «Торино» и новичок итальянской Серии А «Монца». По слухам, «Сампдория» также желала заполучить игрока, однако спортивный директор клуба Даниэле Фаджиано опроверг интерес к узбекскому футболисту.



Эльдор Шомуродов покинул «Ростов» в октябре 2020 года, перейдя в итальянский клуб «Дженоа» за € 9 млн, а через год оказался в «Роме» за € 18 млн. Под руководством Жозе Моуринью нападающий провёл 40 встреч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

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