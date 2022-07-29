В «Сампдории» опровергли интерес к нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову

Спортивный директор итальянской «Сампдории» Даниэле Фаджиано прокомментировал слухи об интересе команды к узбекскому нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову.
«Интерес «Сампдории» к Шомуродову? Ничего такого нет», — сказал Фаджиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось, что летом футболист покинет «Рому». Претендентами на него, помимо «Сампдории», назывались новичок итальянской серии А «Монца» и «Торино», куда считается возможным также переход полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.
Напомним, Шомуродов ушёл из «Ростова» в октябре 2020 года, перейдя в итальянский «Дженоа» за € 9 млн. Уже следующим летом он перебрался в «Рому» за € 18 млн, подписав контракт до 30 июня 2026 года. Под руководством Жозе Моуринью в римском клубе узбекский форвард провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и и шестью результативными передачами.
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