Владимир Федотов: в раздевалке обсуждали, что счёт 2:0 очень опасен и коварен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ, в котором москвичи сыграли с «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 2:2. ЦСКА вёл с преимуществом в два мяча, но не удержал победный счёт.
«Есть разочарование, что при удачно складывающемся первом тайме и хорошей, содержательной игре при счёте 2:0 не реализовали три момента, не доиграли эпизоды. В раздевалке в перерыве обсуждали, что этот счёт очень опасен и коварен.
Начало второго тайма было под нашим контролем, мы выходили в атаки, использовали пространство. Но в заключительной стадии играли не слишком хорошо, хотя были подачи через фланги, которые мы не доводили до логического завершения. Потом начали нарываться на быстрые атаки соперника, в частности, после стандартного положения, когда была хорошая атака «Нижнего».
При первом голе не доиграли до конца — это невнимательность и потеря концентрации. Во втором пропущенном мяче тоже не хватило доли концентрации. Хотя при счёте 2:2 имели убойный, 100-процентный момент и могли бы увезти три заслуженных очка», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.
- 31 июля 2022
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