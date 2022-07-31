Генеральный директор «Спартака»: Федун остаётся? Это не ко мне
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, останется ли в клубе его владелец Леонид Федун.
«Федун остаётся? Это не ко мне», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1. Дублем в этой встрече отметился Квинси Промес. Также он оформил две результативные передачи.
После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
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