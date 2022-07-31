Валерий Кечинов оценил разгромную победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о разгромной победе в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1).
«Спартак» был гораздо сильнее своего соперника. Быстрый гол предопределил итоговый результат. В первом тайме был сделан результат: 3:0 — без шансов.
Во втором тайме «Спартак» успокоился, начал играть по счёту. «Оренбург» встрепенулся, забил гол, но не более. Было видно, что «Спартак» спокойно доведёт матч до победы. В конце опять прибавил, были моменты. В итоге разгромная победа, и всё по делу. «Спартак» был сильнее «Оренбурга», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
- 31 июля 2022
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