«Ростов» обыграл «Химки» в заключительном матче третьего тура РПЛ

В Ростове-на-Дону завершился матч третьего тура РПЛ. «Ростов» принимал «Химки». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в концовке первого тайма забил Николай Комличенко, ему ассистировал Даниил Уткин. Во втором тайме гости получили численное преимущество. На 78-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Данила Прохин. Тем не менее отыграться химчанам так и не удалось.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Химки».

«Ростов» набрал пять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Химки» с четырьмя очками занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре «Ростов» будет принимать «Оренбург», а «Химки» сыграют в гостях с московским «Торпедо».