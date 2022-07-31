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«Ростов» обыграл «Химки» в заключительном матче третьего тура РПЛ

«Ростов» обыграл «Химки» в заключительном матче третьего тура РПЛ
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В Ростове-на-Дону завершился матч третьего тура РПЛ. «Ростов» принимал «Химки». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в концовке первого тайма забил Николай Комличенко, ему ассистировал Даниил Уткин. Во втором тайме гости получили численное преимущество. На 78-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Данила Прохин. Тем не менее отыграться химчанам так и не удалось.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Химки».

«Ростов» набрал пять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Химки» с четырьмя очками занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре «Ростов» будет принимать «Оренбург», а «Химки» сыграют в гостях с московским «Торпедо».

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Комличенко – 40'
Удаления: Прохин – 78' / нет
Комментарии
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