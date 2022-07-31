«Ростов» обыграл «Химки» в заключительном матче третьего тура РПЛ
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В Ростове-на-Дону завершился матч третьего тура РПЛ. «Ростов» принимал «Химки». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч в концовке первого тайма забил Николай Комличенко, ему ассистировал Даниил Уткин. Во втором тайме гости получили численное преимущество. На 78-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Данила Прохин. Тем не менее отыграться химчанам так и не удалось.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Химки».
«Ростов» набрал пять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ.
«Химки» с четырьмя очками занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре «Ростов» будет принимать «Оренбург», а «Химки» сыграют в гостях с московским «Торпедо».
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