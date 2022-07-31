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Бет Мид признана лучшим игроком женского чемпионата Европы

Бет Мид признана лучшим игроком женского чемпионата Европы
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Форвард сборной Англии Бет Мид была признана лучшим игроком женского чемпионата Европы. Она приняла участие в шести матчах турнира. В них Мид забила шесть мячей и сделала четыре результативные передачи.

Сегодня, 31 июля, сборная Англии в финале турнира обыграла Германию со счётом 2:1. Основное время матча закончилось ничьей — 1:1. Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, англичанок вперёд вывела Элла Тун. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте.

В овертайме на 111-й минуте форвард сборной Англии Клои Келли вывела англичанок вперёд. Она на радостях отпраздновала гол, сняв с себя футболку. За это англичанка получила жёлтую карточку. В итоге этот мяч стал победным. Сборная Англии впервые в истории выиграла чемпионат Европы.

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