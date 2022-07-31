Сборная Англии впервые выиграла женский чемпионат Европы

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился финальный матч женского чемпионата Европы. В финале встретились сборные Англии и Германии. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу англичанок.

Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, англичанок вперёд вывела Элла Тун. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте. В овертайме на 111-й минуте форвард сборной Англии Клои Келли вывела англичанок вперёд. Она на радостях отпраздновала гол, сняв с себя футболку. За это англичанка получила жёлтую карточку. Этот мяч в итоге стал победным.

Сборная Англии впервые в истории выиграла чемпионат Европы среди женщин.

Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).