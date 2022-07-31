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Соболев сообщил, что не поедет на чемпионат мира по футболу – 2022 в качестве болельщика

Соболев сообщил, что не поедет на чемпионат мира по футболу – 2022 в качестве болельщика
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что не поедет на чемпионат мира по футболу – 2022 в качестве болельщика.

«Что касается сборной, до сентября ещё месяц. Ближе будет видно, когда объявят состав. Пока рано. Планирую ли как болельщик поехать на чемпионат мира? Не поеду», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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