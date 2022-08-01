Принц Уильям подбодрил Александру Попп, пропустившую финал Евро-2022 из-за травмы

Принц Уильям подбодрил нападающую сборной Германии Александру Попп, которая пропустила финал Евро-2022 из-за травмы. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу англичанок по итогам дополнительного времени. Девушка сильно расстроилась, с трудом сдерживала слёзы. И принц Уильям с ней поговорил во время церемонии награждения.
Напомним, ранее нападающая сборной Германии Александра Попп установила рекорд на чемпионате Европы — 2022 среди женщин. Форвард забила сразу в пяти матчах турнира подряд. Ранее никому из участников женского турнира такого результата достичь не удавалось.
31-летняя нападающая отметилась голом в каждой игре турнира, в которой участвовала, — во встречах с Данией, Испанией, Финляндией, Францией и Австрией.
Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022:
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