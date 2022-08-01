Гендиректор «Шахтёра» ответил на вопрос, насколько Ракицкий был близок к переходу в клуб

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, насколько экс-защитник «Зенита», а ныне футболист «Адана Демирспор» Ярослав Ракицкий был близок к подписанию контракта с украинским клубом нынешним летом.

«У нас были определённые контакты, но до конкретики не дошли. Может быть, это был такой эмоциональный порыв, когда он к нам приехал из «Зенита», разорвал с ними отношения, сыграл с нами благотворительные матчи. Но никаких переговоров особо не было», — приводит слова Палкина ua.tribuna.com.

Напомним, 23 июля было официально объявлено о том, что Ярослав Ракицкий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор». Украинский защитник выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2019 по 2022 год.

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