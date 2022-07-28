Кварацхелия и Ракицкий дебютировали за «Наполи» и «Адана Демирспор» в товарищеском матче

27 июля в Кастель-ди-Сангро итальянский «Наполи» провёл первый контрольный матч летнего межсезонья. Соперником подопечных Лучано Спаллетти стал турецкий «Адана Демирспор», возглавляемый другим итальянцем – Винченцо Монтеллой.



Встреча завершилась со счётом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. На 56-й минуте мексиканец Ирвин Лосано вывел «Наполи» вперёд. Сделал это он с передачи экс-футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, вышедшего в перерыве. На 74-й и 87-й минутах Марио Балотелли и Юсуф Сари своими голами перевернули результат в пользу турецкой команды, но Лосано в концовке оформил дубль и установил паритет.



Отметим, что в составе «Адана Демирспор» дебютировал защитник Ярослав Ракицкий, ранее выступавший за «Шахтёр» и «Зенит». На 63-й минуте он заменил экс-футболиста «Наполи» Гёкхана Инлера.

Фото: соцсети ФК «Адана Демирспор»

Винченцо Монтелла возглавляет «Адана Демирспор» с сентября 2021 года. В бытность игроком он выступал под руководством тренера Лучано Спаллетти в римской «Роме» и провёл при нём 74 матча – больше в карьере у него набралось только при Фабио Капелло (164).

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