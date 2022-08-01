Марко Верратти стал самым титулованным игроком в истории Суперкубка Франции

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти стал самым титулованным игроком за историю Суперкубка Франции. Он выиграл турнир девятый раз за карьеру.
В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» завершился матч за Суперкубок Франции. Первый трофей сезона оспорили «ПСЖ» и «Нант».
Встреча закончилась крупной победой парижан — 4:0. На 22-й минуте Лионель Месси открыл счёт. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного. А в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.
Верратти отыграл 78 минут матча, но не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что хавбека французского «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти обокрали во время отдыха на Ибице. Верратти остановился в доме, который принадлежит знаменитому бразильскому нападающему Роналдо. У итальянца из дома украли драгоценности и наличные средства.
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