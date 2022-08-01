Тренер женской сборной Англии объяснила, зачем поцеловала браслет после победы на Евро

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Сарина Вигман рассказала, почему поцеловала браслет после победы её подопечных на чемпионате Европы.

«Я поцеловала этот маленький браслет, отдав дань памяти моей сестре, которая умерла во время нашей подготовки к турниру. Это был её браслетик.

Это и правда большая потеря, потому что она – моя большая подружка. Она должна была быть здесь, раньше она посещала каждую игру, поэтому она была бы очень горда мной, а я – ей», – сказала Вигман The Sun в интервью после матча.

Напомним, Англия победила Германию в финале чемпионата Европы по футболу среди женщин со счётом 2:1 в дополнительное время. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» и был домашним для англичанок.

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