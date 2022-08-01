«Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Оренбургом»
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Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после разгромной победы красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
«Хорошей недели, красно-белые! Спасибо за вашу поддержку вчера! Вы были феноменальны», — написала пресс-служба «Спартака», прикрепив фотографии с матча.
После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» завоевал Кубок России и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.
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