Кафельников заявил, что ему хотелось бы, чтобы Леонид Федун покинул «Спартак»
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Бывший российский теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на новости о том, что Леонид Федун может покинуть «Спартак», а его место займёт Ашот Хачатурянц.
«Думаю, что это всё определённого рода вбросы, конечно. Пока это всё не на официальном уровне, не решено — я отказываюсь это как-то комментировать.
Верю ли я, что когда-нибудь Федун покинет клуб? Я не ванга, не могу что-то прогнозировать. Но, наверное, хотелось бы. Это было бы моё желание, потому что смена владельца уже и давным давно назрела и только со сменой руководства, владельца в клубе могут быть какие-то позитивные изменения», — сказал Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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