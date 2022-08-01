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Воспитанник «Зенита» рассказал, как вернулся в футбол после работы в офисе

Воспитанник «Зенита» рассказал, как вернулся в футбол после работы в офисе
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Воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко, который выступает за «Пюник», рассказал, как вернулся в футбол после периода работы в офисе.

«Просто верил. И звёзды сложились. Александр Точилин возглавил «Долгопрудный». Я ему позвонил, он сказал, что защитники нужны – приезжай. В итоге подписал контракт, набрал форму, и через полгода перешёл в «Пюник». Получается, от звонков в кол-центре до Лиги чемпионов меньше года?», — сказал Михаил Коваленко в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

Михаил Коваленко является воспитанником «Зенита». Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга до 2015 года. После этого игрок защищал цвета «Сочи», «Тюмени», «Ноа» и «Долгопрудного». В «Пюнике» футболист выступает с июля 2022 года.

«Зенит» — армия — кол-центр — Лига чемпионов». Уникальная история россиянина из «Пюника» «Зенит» — армия — кол-центр — Лига чемпионов». Уникальная история россиянина из «Пюника»
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