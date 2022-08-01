Украинские футболистки снялись с широко раздвинутыми ногами, поддержав жену Зеленского

Футболистки женского криворожского клуба «Кривбасс» приняли участие в фотосессии с широко раздвинутыми ногами. Таким образом спортсменки поддержали Елену Зеленскую – жену президента Украины Владимира Зеленского.

Всё дело в том, что Елена Зеленская снялась для журнала Vogue в необычной позе — она сидела с широко расставленными ногами на ступеньках офиса президента. Эта фотография вызвала резонанс в соцсетях, многие стали критиковать Зеленскую за «неженственность» выбранной позы. Однако украинки заступились за первую леди своей страны и запустили флешмоб в её поддержку.

Фото Елены Зеленской для Vogue Фото: vogue.com

Множество девушек и женщин со всей Украины фотографируются в аналогичной позе и высказывают свои мысли под публикациями таких фото. Главная цель флешмоба, по мнению украинских женщин – показать демократичность и свободу общества.

Футболистки «Кривбасса» также поддержали этот флешмоб, сфотографировавшись в нашумевшей «позе Елены Зеленской»:

Фото: Официальный сайт ФК «Кривбасс»