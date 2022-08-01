Червиченко — о «Спартаке»: точно уверен, Хачатурянц и Федун в одной берлоге не уживутся

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новости о том, что Ашот Хачатурянц может занять должность президента московского «Спартака».



«Насколько я понимаю, у Федуна не все так ладно в компании с руководством. Но тут вопрос ещё в том, останется ли у него кусочек «Лукойла» или весь «Спартак». Содержать «Спартак» Федуну не больно. При положительных результатах ему опять всё начинает нравится. Непонятна природа этого судейского перерождения. Чего они вместо того, чтобы судить объективно, начали в половине моментов свистеть в пользу «Спартака». Точно уверен, что Хачатурянц и Федун в одной берлоге не уживутся. Верю ли я в уход Федуна из «Спартака»? Всё возможно. Это неуправляемый снаряд, который летит непонятно куда, зачем и по какой траектории», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.