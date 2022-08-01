Футболист со спины напал на женщину-арбитра во время матча в Аргентине. Видео

Локальные латиноамериканские чемпионаты славятся резонансными, а порой и абсурдными происшествиями. Матч региональной лиги в Аргентине «Индепенденсии де Чавес» — «Депортиво Гарменсе» стал очередным подтверждением этого. По ходу игры один из футболистов со спины напал на женщину-арбитра, отправив её в нокдаун.

После мелкого фола в центре поля между игроками команд разгорелась потасовка. Девушка-судья Далма Кортади начала наказывать карточками фигурантов конфликта, что привело в ярость игрока «Депортиво» Кристиана Тироне. Футболист разбежался и со спины напал на девушку. Тироне пытался ударить кулаком по затылку рефери, однако ему не хватило точности – удар прошёл по касательной.

Матч был приостановлен, девушку доставили в больницу. Ей посчастливилось избежать серьёзных травм, так как футболист не смог нанести акцентированный удар по её затылку. Сам Кристиан Тироне, согласно данным местных СМИ, арестован из-за этого инцидента.

Футболист со спины напал на женщину-арбитра в Аргентине