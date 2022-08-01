Александра Попп рассказала, что помешало ей сыграть в финале Евро-2022
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Звёздная футболистка сборной Германии Александра Попп рассказала, что помешало ей сыграть в финале женского чемпионата Европы — 2022 с Англией. По словам спортсменки, накануне решающего матча она получила травму во время тренировки.
«На тренировке за день до игры появилась боль. Я хотела пробить пенальти, но внезапно начали болеть мышцы. Я хотела попробовать разбегаться на предматчевой разминке, но во время ударов по воротам мышечная боль вернулась. Это не позволило мне сыграть в финале», — приводит слова Попп NRK.
Напомним, в финале женского Евро-2022 Англия обыграла Германию со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли». Англичанки впервые в истории выиграли чемпионат Европы по футболу среди женщин.
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