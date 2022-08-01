Игрок «Оренбурга» Полуяхтов: радоваться, что набрали три очка в трёх турах — не про нас

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов прокомментировал выступление команды на стартовом отрезке Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, хотелось бы лучше. Всегда хочется лучше. Довольствоваться тем, что набрали три очка в трёх матчах, и радоваться этому — нет, это не про нашу команду. Всегда будем играть и выкладываться на поле по максимуму. Мы же играем не только для себя. Те болельщики, которые пришли, мы играем для них, чтобы было не стыдно в глаза им посмотреть», — сказал Полуяхтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Накануне в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.
- 1 августа 2022
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