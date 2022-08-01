Лепсая: трансфер Бека-Бека невыгоден «Локомотиву». Из-за курса рубля он вывел их в ноль

Футбольный функционер, эксперт латинского рынка Тимур Лепсая поделился мнением о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу».

«В период, когда многие футболисты уезжают бесплатно, такая сделка по Бека-Бека кажется успехом. Хотя в большие европейские клубы с помощью правила ФИФА уезжают единицы.



Но если мы вооружимся калькулятором и включим основы арифметики, то поймём, что игрока, которого купили за 6 млн евро по курсу рубля почти 90, продали за 12 млн евро по курсу 60. Добавим сюда агентские, подъёмные и зарплату футболиста. Значит, сделка вывела клуб либо в ноль, либо в минус.



Если разобраться, то на поверхности этот трансфер невыгоден клубу. Никакой немецкой стратегии нет, в России быть её не может. Результаты это показывают», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.