Лепсая: трансфер Бека-Бека невыгоден «Локомотиву». Из-за курса рубля он вывел их в ноль

Футбольный функционер, эксперт латинского рынка Тимур Лепсая поделился мнением о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу».
«В период, когда многие футболисты уезжают бесплатно, такая сделка по Бека-Бека кажется успехом. Хотя в большие европейские клубы с помощью правила ФИФА уезжают единицы.
Но если мы вооружимся калькулятором и включим основы арифметики, то поймём, что игрока, которого купили за 6 млн евро по курсу рубля почти 90, продали за 12 млн евро по курсу 60. Добавим сюда агентские, подъёмные и зарплату футболиста. Значит, сделка вывела клуб либо в ноль, либо в минус.
Если разобраться, то на поверхности этот трансфер невыгоден клубу. Никакой немецкой стратегии нет, в России быть её не может. Результаты это показывают», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 1 августа 2022
-
18:45
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:13
-
18:02
-
17:56
-
17:51
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:20
-
17:18
-
17:14
-
17:05
-
16:51
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:12
-
16:09
-
16:03
-
15:48
-
15:29
-
15:19
-
15:05
-
14:22
-
14:10
-
14:01
-
14:01
-
13:58
-
13:57