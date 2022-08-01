Футболистка сборной России: когда нас убрали с Евро, думала: «Какой смысл играть дальше?»

Футболистка московского «Локомотива» и сборной России Нелли Коровкина высказалась о недопуске национальной команды до участия в женском чемпионате Европы — 2022.
«Конечно, это обидно. Мы всего этого ждали, все к этому шли. В принципе в футбол для этого и играют, чтобы попадать на Евро, в Лигу чемпионов. Когда узнала, сначала был момент, что всё потеряно. Думала: «Ну и какой смысл дальше играть?» Были такие мысли и разговоры, что хотелось опустить руки. Но мы — профессионалы. У нас есть чемпионат России, значит, будем играть здесь. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится. Сейчас уже отпустила этот момент, не переживаю. Прошло уже почти полгода, я давно перестроилась. Думаю о чемпионате России», — приводит слова Коровкиной «Матч ТВ».
Напомним, победительницами чемпионата Европы 2022 года стали футболистки сборной Англии. В финале турнира англичанки обыграли женскую национальную команду Германии со счётом 2:1 и впервые завоевали этот трофей.
- 1 августа 2022
-
20:06
-
19:52
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:14
-
19:10
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:13
-
18:02
-
17:56
-
17:51
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:20
-
17:18
-
17:14
-
17:05
-
16:51
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:12
-
16:09
-
16:03
-
15:48