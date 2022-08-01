Футболистка сборной России: когда нас убрали с Евро, думала: «Какой смысл играть дальше?»

Футболистка московского «Локомотива» и сборной России Нелли Коровкина высказалась о недопуске национальной команды до участия в женском чемпионате Европы — 2022.



«Конечно, это обидно. Мы всего этого ждали, все к этому шли. В принципе в футбол для этого и играют, чтобы попадать на Евро, в Лигу чемпионов. Когда узнала, сначала был момент, что всё потеряно. Думала: «Ну и какой смысл дальше играть?» Были такие мысли и разговоры, что хотелось опустить руки. Но мы — профессионалы. У нас есть чемпионат России, значит, будем играть здесь. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится. Сейчас уже отпустила этот момент, не переживаю. Прошло уже почти полгода, я давно перестроилась. Думаю о чемпионате России», — приводит слова Коровкиной «Матч ТВ».

Напомним, победительницами чемпионата Европы 2022 года стали футболистки сборной Англии. В финале турнира англичанки обыграли женскую национальную команду Германии со счётом 2:1 и впервые завоевали этот трофей.