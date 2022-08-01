Захар Волков продолжит выступление в «Химках» на правах аренды

Защитник сборной Беларуси Захар Волков, права на которого принадлежат борисовскому БАТЭ, продолжит выступать за подмосковные «Химки» на правах аренды, сообщает официальный сайт жёлто-синих.

Ранее 24-летний футболист продлил контракт с белорусским клубом до конца 2023 года.

До 31 января 2023 года красно-чёрные имеют возможность выкупить Волкова. Если же они не воспользуются этой опцией, то в срок с 1 по 15 февраля БАТЭ имеет право отозвать футболиста обратно.

В январе 2022 года Волков присоединился к «Химкам» на правах аренды. За время, проведённое в клубе, защитник принял участие в 14 официальных матчах и отметился одним забитым голом.

На счету Захара Волкова также четыре игры за сборную Беларуси.