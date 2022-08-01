Камоцци уверен, что в этом сезоне Промес способен обогнать Вагнера и Азмуна по голам в РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, выразил уверенность, что нападающий красно-белых Квинси Промес может стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги среди легионеров.

«Конечно, Промес может обогнать Вагнера и Азмуна и стать лучшим легионером-бомбардиром в истории чемпионата России в этом сезоне. Квинси приходится каждой игрой доказывать, что он достоин этого звания», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в «Севилью», затем в амстердамский «Аякс», а позже, в 2021 году, вернулся в московский клуб. В нынешнем розыгрыше РПЛ 30-летний форвард забил три гола.