Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осторожно, в РПЛ завелись гориллы! Обзор 3-го тура

Осторожно, в РПЛ завелись гориллы! Обзор 3-го тура
Комментарии

Представляем 12-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 3-й тур РПЛ, который снова порадовал болельщиков неожиданными результатами и кучей голов. Восхищаемся матчем «Факела» и «Динамо», разбираем разгром «Локомотива» в Санкт-Петербурге, удивляемся провалу ЦСКА в Нижнем Новгороде и хвалим «Спартак». Ну и, конечно, оцениваем скандальное судейство.

Теперь наш подкаст можно слушать!

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
0:17 — «Краснодар» как-то странно отсудили.
6:05 — Гориллы из клетки напали на «Динамо»!
18:01 — «Зенит» зажрался. Хороним интригу или нет?
27:53 — «Локо» гениально наварился на продаже легионера. Но не всё так просто.
30:45 — ЦСКА феерично упустил победу. Сулейманов — король!
35:46 — На «Спартак» Абаскаля приятно смотреть. А что по судейству?
44:25 — Хачатурянц вместо Федуна. Что?!
49:05 — Что ещё было в этом туре?

«В матче «Спартака» арбитры решили всех обмануть». Разбор судейства в 3-м туре РПЛ «В матче «Спартака» арбитры решили всех обмануть». Разбор судейства в 3-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022