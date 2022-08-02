Осторожно, в РПЛ завелись гориллы! Обзор 3-го тура

Представляем 12-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 3-й тур РПЛ, который снова порадовал болельщиков неожиданными результатами и кучей голов. Восхищаемся матчем «Факела» и «Динамо», разбираем разгром «Локомотива» в Санкт-Петербурге, удивляемся провалу ЦСКА в Нижнем Новгороде и хвалим «Спартак». Ну и, конечно, оцениваем скандальное судейство.
Теперь наш подкаст можно слушать!
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
0:17 — «Краснодар» как-то странно отсудили.
6:05 — Гориллы из клетки напали на «Динамо»!
18:01 — «Зенит» зажрался. Хороним интригу или нет?
27:53 — «Локо» гениально наварился на продаже легионера. Но не всё так просто.
30:45 — ЦСКА феерично упустил победу. Сулейманов — король!
35:46 — На «Спартак» Абаскаля приятно смотреть. А что по судейству?
44:25 — Хачатурянц вместо Федуна. Что?!
49:05 — Что ещё было в этом туре?
- 2 августа 2022
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:16
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:31
-
08:11
-
08:02
-
07:53
-
07:49
-
07:33
-
07:20
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:23
-
06:05
-
06:01
-
05:49
-
05:45
-
05:32
-
04:55
-
04:51
-
04:41
-
04:26
-
04:18
-
04:03