Осторожно, в РПЛ завелись гориллы! Обзор 3-го тура

Представляем 12-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 3-й тур РПЛ, который снова порадовал болельщиков неожиданными результатами и кучей голов. Восхищаемся матчем «Факела» и «Динамо», разбираем разгром «Локомотива» в Санкт-Петербурге, удивляемся провалу ЦСКА в Нижнем Новгороде и хвалим «Спартак». Ну и, конечно, оцениваем скандальное судейство.



Теперь наш подкаст можно слушать!

Таймкоды:



0:00 — Всем привет!

0:17 — «Краснодар» как-то странно отсудили.

6:05 — Гориллы из клетки напали на «Динамо»!

18:01 — «Зенит» зажрался. Хороним интригу или нет?

27:53 — «Локо» гениально наварился на продаже легионера. Но не всё так просто.

30:45 — ЦСКА феерично упустил победу. Сулейманов — король!

35:46 — На «Спартак» Абаскаля приятно смотреть. А что по судейству?

44:25 — Хачатурянц вместо Федуна. Что?!

49:05 — Что ещё было в этом туре?