Линекер ответил на обвинения в сексизме после слов о футболистке, снявшей футболку в матче

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на обвинения в сексизме после скандального твита о футболистке национальной команды Англии, которая сняла футболку, забив гол в финале женского Евро-2022.

«Это была просто игра слов, учитывая праздник. Я постоянно тут пишу подобную чушь, в том числе и о мужском футболе», — приводит слова Линекера Daily Star.

Напомним, футболистка сборной Англии Хлоя Келли, забив гол в финале женского Евро-2022 со сборной Германии, отпраздновала событие, сняв футболку, на что Линикер написал следующие слова: «Они только что взяли и сделали это, а Келли — героиня сборной Англии, причём без лифчика».

После этого поста многие раскритиковали Линекера, обвинив в сексизме, из-за чего он был вынужден удалить свой пост.

Сборная Англии в финале женского чемпионата Европы-2022 обыграла национальную команду Германии со счётом 2:1.