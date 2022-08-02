Финал женского Евро посмотрела рекордная телеаудитория в Германии и Великобритании

Финальный матч женского чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Германии стал самым просматриваемым событием на британском и немецком телевидении в 2022 году, сообщает Mirror.

По данным источника, пиковая аудитория немецких телезрителей, которая следила за финальным матчем со сборной Англии, составила 17,9 млн человек. В Англии пиковая аудитория составила 17,4 млн человек. Также отмечается, что ещё 5,9 млн человек смотрели трансляцию на стриминговых сервисах.

Таким образом, финал женского чемпионата Европы вошёл в число самых просматриваемых телепередач года.

Напомним, в финале турнира сборная Англии в овертайме обыграла национальную команду Германии со счётом 2:1 и впервые выиграла женский чемпионат Европы.